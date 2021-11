Piękna przewrotka Lewandowskiego! Bayern wygrywa w Kijowie [WIDEO]

Pięć meczów, pięć zwycięstw i 15 punktów - Bayern nie zatrzymuje się w Lidze Mistrzów. Mistrzowie Niemiec pokonali we wtorek Dynamo w Kijowie, ale nie było tak łatwo jak w poprzednich meczach. Przed tym starciem zespół Juliana Nagelsmana stracił tylko dwie bramki (obie w wygranym meczu z Benfiką 5:2), a strzelił ich aż 19. O dziwo to właśnie we wtorek ukraiński zespół postawił im największy opór.

Wszystko zaczęło się pięknie dla Roberta Lewandowskiego. Polak już w 14. minucie wpisał się na listę strzelców, ale i to jak! Napastnik Bayernu dopadł do opadającej piłki w polu karnym i fantastycznym strzałem z przewrotki pokonał Georgiego Bushchana. Było to już jego dziewiąte trafienie w pięciu meczach tegorocznej edycji Ligi Mistrzów.