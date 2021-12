Piecha: Ustawa o paszportach covidowych zostanie uchwalona

Członkowie sejmowej komisji zdrowia nie zajęli się we wtorek projektem ustawy o weryfikacji szczepień pracowników. Jej szef Tomasz Latos z PiS przełożył obrady ze względu na "przekroczenie limitu osób" na sali. Na posiedzeniu zjawili się m.in. politycy Konfederacji.

Sprawę komentował w RMF Bolesław Piecha. Jak przyznał przełożenie obrad było słuszną decyzją.

- Spotkaliśmy się na prezydium, ustaliliśmy, pewne kroki, które powinny podjąć. Wołanie straży Marszałkowskiej, bo przecież nie policji, ona nie ma wejścia do Sejmu, szamotanie się z chorym panem posłem Korwinem-Mikke, z nogą, którą ma usztywnioną na stole jest głupie. Wyglądałoby to fajnie, a pewnie o to chodziło Konfederacji, czyli o to, żeby siłą ich wyprowadzić, a nie o to, by cokolwiek procedować. To, czy tę ustawę ktoś przyjmie, czy nie, to nie zadecyduje ani Korwin-Mikke, ani poseł Braun, ale zadecyduje Sejm in gremio i nic więcej - stwierdził.