Pięć wniosków wygranej Polski z Walią w Lidze Narodów. Wynik lepszy od gry

Wynik lepszy od gry

Mecz z Walią nie należał do najbardziej prestiżowych, ale miał być miarą stanu polskiej kadry. W środę we Wrocławiu podopieczni Czesława Michniewicza wygrali i być może byli lepszym zespołem, ale nie wyglądało to zbyt dobrze. Biało-Czerwoni utrzymywali się częściej przy piłce i oddali 14 strzałów, ale większość z nich nie miała szans na powodzenie (tylko 4 były celne). Na połowie rywali brakowało pomysłu i nieszablonowych rozwiązań kolektywu zamiast pojedynczych przebłysków talentu. Mieliśmy trzy dobre sytuacje, które zmarnowali Piotr Zieliński, Robert Lewandowski i Adam Buksa.

"Drewno" w środku

Przejście z gry trójką środkowych obrońców miało dać reprezentacji Polski dodatkowego, kreatywnego zawodnika w środku pola. Z Walią Michniewicz postawił na tercet Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich i Jacek Góralski. Zapewne selekcjoner chciał dać zespołowi trochę fizyczności w pomocy w walce z Wyspiarzami, ale ucierpiała przez to ofensywa. Brakowało składnych i szybkich akcji przez środek, co potwierdza fakt, że Bartosz Bereszyński był najczęściej przy piłce, bo pomocnicy często po prostu oddawali piłkę do boku lub do tyłu.