"Piątka PiS dla zwierząt" - To jest ustawa antypolska - uważa Piotr Zgorzelski z PSL

- Ta ustawa podrzyna gardło jednej z lepiej funkcjonujących branż w przemyśle rolnym, czyli produkcji drobiu i produkcji wołowiny. To jest ustawa antypolska, niesłusznie nazywana Piątką Kaczyńskiego. Mięso pozyskiwane w systemie koszer i halal stanowią 40% jeżeli chodzi o drób i 30% jeżeli chodzi o wołowinę tego mięsa eksportowanego. Więc jest to poderznięcie polskiej gospodarki rolnej, która swoją żywnością może szczycić się na całym świecie.

Polityk PSL uważa, że formacje opozycyjne do PiS postąpiły źle, deklarując poparcie dla pomysłu tzw. "Piątki PiS dla zwierząt".

- Dla nas jest bardzo dziwne, że Platforma Obywatelska i Lewica tak szybko pobiegły do Jarosława Kaczyńskiego machając rączkami: tak, tak, halo to my, dobrzy ludzie, poprzemy ustawę. Ja uważam, że trzeba zrobić to o czym mówimy od początku, czyli doprowadzić do symetrii i równowagi pomiędzy interesami przedsiębiorców, a ochroną zwierząt.