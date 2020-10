Piątka dla zwierząt w Senacie. Minister Puda: Rolnictwo nie składa się tylko z hodowców zwierząt futerkowych

Jak donoszą media, choć ustawa została dość entuzjastycznie przyjęta w Sejmie, to senatorowie nie są zgodni co do jej ostatecznego kształtu.

Nowy minister rolnictwa Grzegorz Puda, odnosząc się do procedowanej ustawy i związanych z nią protestów rolników, stwierdził, że „rolnictwo nie składa się tylko z hodowców zwierząt futerkowych”. - Rozumiem, że ta branża jest obecnie w protestach bardzo aktywna. Temat rolnictwa i leśnictwa w Polsce jest tak szeroki, że ta mała grupa osób, hodowców zwierząt futerkowych nie może zdominować działań całego ministerstwa rolnictwa czy całego rządu. Rolnicy od wieków żyją w symbiozie przyrodą. To nie jest tak, że całe środowisko rolnicze jest niezadowolone – mówił w Polskim Radiu.

Jak dodał szef resortu, rolnicy dostaną czas, aby przygotować się do nadchodzących zmian w przepisach. - Jeżeli chodzi o vacatio legis, to przecież jest ono zapewnione w ustawie. Trwa dyskusja na ten temat. Byłem podczas prac komisji senackiej, przysłuchiwałem się różnym argumentom – mówił minister. - Zobaczymy, co stanie się podczas końcowego sprawozdania senatorów. To vacatio legis jest zapewnione. Rekompensaty – poprawką, którą złożyło PiS – zostały wprowadzone. Zobaczymy, jak do zapisów odniesie się Senat – dodał Puda.