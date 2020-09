Piątka dla zwierząt w Sejmie. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt skierowany do komisji. Posłowie Ziobry głosowali przeciw

Po godzinie 19 Sejm przegłosował skierowanie do komisji rolnictwa i rozwoju wsi projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa PiS.

Wystąpienie posła Suskiego przerywały okrzyki z ław Konfederacji: "hańba! wstyd! to jest lewicowość!"

- To wielka chwila w historii Polski . Nasz kraj zmienia się na lepsze. Człowiek, który kocha zwierzęta, kocha ludzi. Badania pokazują, że seryjni mordercy w dzieciństwie znęcali się na zwierzętami. Kraje, które szanują zwierzęta, szanują też ludzi. Pracujemy na ustawą, która poprawia Polskę w kierunku kraju, który jest humanitarny - mówił.

- Polscy rolnicy są na granicy wytrzymałości. Dzisiejszy protest rolników to sprzeciw wobec likwidacji kolejnej gałęzi produkcji - mówił poseł PSL. Przyznał, że na świecie jest trend odchodzenia od hodowli zwierząt na futra, ale w Polsce powinno to nastąpić w sposób cywilizowany, czyli rozłożony w czasie. Zaproponował przykładowo zwrot zysków, których nie będzie, za okres 10 lat.

Zamknięcie ferm futerkowych to konieczność czy działalność antypolska?

W środę rano szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił na antenie Polskiego Radia, że jest przekonany, iż ustawa zostanie przegłosowana w Sejmie. - Jest to ustawa potrzebna, która wprowadza standardy obecne w bardzo wielu krajach Europy i takie, które powinny już funkcjonować w Polsce. Dobrze, że ona zostanie przyjęta. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to można o niech dyskutować, ale najlepszym forum do dyskusji są rozmowy wewnątrzpartyjne, a nie debata za pośrednictwem mediów – stwierdził.