Piątka dla zwierząt w Sejmie. Nowelizację ustawy o ochronie zwierząt poprze opozycja

Zamknięcie ferm futerkowych to konieczność czy działalność antypolska?

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk mówił na antenie Polskiego Radia, że jest przekonany, iż ustawa zostanie przegłosowana w Sejmie. - Jest to ustawa potrzebna, która wprowadza standardy obecne w bardzo wielu krajach Europy i takie, które powinny już funkcjonować w Polsce. Dobrze, że ona zostanie przyjęta. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, to można o niech dyskutować, ale najlepszym forum do dyskusji są rozmowy wewnątrzpartyjne, a nie debata za pośrednictwem mediów – stwierdził.

Koalicja Obywatelska poprze ustawę

Poparcie dla nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapowiedział lider PO Borys Budka. - Będziemy starali się wprowadzić takie zmiany, które pomogą pracownikom, by nie tracili z dnia na dzień pracy bez żadnych odszkodowań, to jest bardzo istotne. By rolników polskich obronić przed takimi gwałtownymi skutkami. Natomiast będziemy również domagać się wprowadzenia większych sankcji. Będziemy starali się wprowadzić obowiązek czipowania psów – mówił w Radiu Zet.