Piątka dla zwierząt: Senator Jan Maria Jackowski uważa, że PiS "produkuje" ustawę, której absolutnie nie było w programie partii

Jan Maria Jackowski uważa, że poprawki zaproponowane przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa Grzegorza Pudę do "piątki dla zwierząt" doleją tylko oliwy do ognia.

Gość Radia Plus, prominentny polityk prawicy, wyliczył, dlaczego ma duże wątpliwości do projektu PiS nad którym pracuje parlament.

- Te poprawki mogą dolać oliwy do ognia. Jeżeli chodzi o rekompensaty nic nie zostało przesądzone poza zapisem, że mają być. Nie wiadomo z jakich pieniędzy, jak to ma być liczone, czy to będzie uwzględniało utracone korzyści. Hodowcy bydła, czyli 350 tysięcy gospodarstw, którzy będą mieli zagrożoną stabilizację bytu i dochodów, czy to będą ludzie zadowoleni? Z rodzinami to jest koło miliona osób.