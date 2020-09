Piątka dla zwierząt przegłosowana przy sprzeciwie części posłów z obozu Zjednoczonej Prawicy.

Poseł Marek Suski z PiS mówił natomiast, że kto kocha zwierzęta, kocha też ludzi. To podobne słowa, jakie wcześniej wypowiadał Jarosław Kaczyński, który mówił, że dobrzy ludzie zagłosują za tą ustawą.

Piątka dla zwierząt nie tylko zakazuje hodowli zwierząt na futra, czy wykorzystywania ich w cyrku. Wprowadza także możliwość zgłaszania do policji przez organizacje prozwierzęce sytuacji, w których może dojść do złego traktowania zwierząt, a policja będzie miała prawo wejść na teren posesji i to skontrolować. Ustawa zakazuje także m.in. trzymania zwierząt na uwięzi na stałe. Możliwe jest trzymanie czasowe, ale długość uwięzi musi wynosić co najmniej 6 metrów, a powierzchnia dostępna dla zwierzęcia - co najmniej 20 metrów kwadratowych.

Ograniczono również możliwość uboju rytualnego, m.in. wprowadzono zakaz eksportu mięsa z takiego uboju. Zdaniem przeciwników ustawy uderzy to w wielu polskich eksporterów żywności.