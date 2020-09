Piątka dla zwierząt. Poseł PSL Piotr Zgorzelski: „PiS pokazał rolnikom gest Lichockiej”

Zamknięcie ferm futerkowych to konieczność czy działalność antypolska?

Wicemarszałek Sejmu dodał, że tym projektem PiS pokazało rolnikom „gest Lichockiej” (środkowy palec posłanki PiS – red.). - To podziękowanie tej partii za poparcie dla polskich rolników, którzy dowiadują się, że w ciągu roku można zamknąć nie tylko branżę futrzarską, ale każdą inną – mówił.

W środę posłowie podjęli decyzję, aby skierować project do sejmowej komisji, która pracowała nad nim całą noc. Poseł PSL Piotr Zgorzelski stwierdził w czwartek na antenie Polsat News, że nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt jest „antypolska”. - Uderza w polskie rolnictwo oraz wieś – przekonywał.

Zgorzelski dodał, że „nikt o zdrowych zmysłach nie jest za tym, by mocno rozwijać takie inwestycje” jak przemysł futrzarski. - Ale np. w Holandii, która cieszy się opinią tolerancyjnego kraju, okres przejściowy (na likwidację takich hodowli - red.) trwa 11 lat (do 2024 r.) i będzie wydłużony – przypomniał.

Dodał, że z przedsiębiorcami trzeba rozmawiać i uświadamiać im, że ich biznes będzie w odwrocie, ze względu na obecne trendy społeczne. - Duże domy modowe rezygnują z futer zwierzęcych. Co innego dać przedsiębiorcom perspektywę 10-15 lat, by się przebranżowić, a co innego przeprowadzić bolszewicką ustawę, która w ciągu roku wyrzuca ich za margines – mówił.