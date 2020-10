„Piątka dla zwierząt” do poprawki. PiS obiecuje rolnikom odszkodowania

Od samego początku procedowania tzw. Piątki dla zwierząt, nie było zgody w szeregach Zjednoczonej Prawicy - w tym wśród parlamentarzystów PiS - co do ostatecznego kształtu ustawy.

Jak dotąd w sprawie nowej ordynacji do izby wyższej parlamentu wpłynęło już 200 propozycji poprawek i ponad 2,5 tys. różnego rodzaju stanowisk i opinii.

Polityk dopytywany był przez dziennikarzy, czy rekompensaty będą dotyczyły wszystkich, którzy sprzedają mięso z uboju rytualnego i jak długo będą one wypłacane. - W tej chwili przewidujemy wypłaty dla tych, którzy produkują mięso. One zostaną, te odszkodowania, czy rekompensaty zostaną uruchomione wtedy, gdy ustawa wejdzie w życie – mówił. - Tutaj jest przewidziany rok vacatio legis. Będzie rozłożona na pewien okres, nie będzie jednorazowa tylko prawdopodobnie przez dwa czy trzy lata po wprowadzeniu ustawy - dodał.

Wicemarszałek mówił, że jest to bardzo ważna wiadomość, która „uspokoi nieco tych, którzy starali się przedstawić tę ustawę jako szkodliwą dla rolników, dla producentów”. - Myślę, że te problemy częściowo przynajmniej, a może i w całości, rozwiąże poprawka, o której mówimy – stwierdził.

Na konferencji obecny był również wicemarszałek Senatu Marek Pęk, który zaapelował do senatorów PiS, żeby „wykazywali pewną lojalność” i stosowali się do dyscypliny partyjnej w zakresie procedowanej ustawy. - Chciałbym, żeby większość doceniła naszą inicjatywę i poparła nasze poprawki, które następnie uzyskają poparcie Sejmu, żebyśmy się w Senacie nie ścigali na populizm, na demagogię, żebyśmy nie przedstawiali takich wizji, że ta ustawa ma zrujnować polskie rolnictwo, bo tak nie jest – mówił.

Senator przekonywał, że Piątka dla zwierząt ma przede wszystkim je chronić. - Ten cel pozostaje aktualny i szczytny i on zyskał szerokie porozumienie ponad podziałami politycznymi. Chcielibyśmy, ażeby to porozumienie było również zawarte w Senacie i zostało do końca doprowadzone - powiedział wicemarszałek Senatu.

RPO apeluje do marszałka Senatu, aby dać czas przedsiębiorcom

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się z apelem do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, aby przedsiębiorcom dotkniętym zakazami Piątki dla zwierzą, zapewnić czas na przebranżowienie, dostosowanie infrastruktury i wypracowanie na nowo pozycji na rynku.

Jak wskazał RPO kluczowe są tu przepisy określające, kiedy ustawa wejdzie w życie.

Dodał, że niewystarczające mogą się okazać okresy: 6-miesięcznej vacatio legis dla zakazu występów cyrkowych z udziałem zwierząt oraz rocznej - dla zakazu hodowli zwierząt futerkowych i przemysłowego uboju rytualnego.

„Dla praw zainteresowanych podmiotów bardzo ważne jest też przyznanie adekwatnych rekompensat finansowych. Ponadto zakaz hodowli zwierząt futerkowych czy ograniczenie uboju rytualnego powinien być przez Polskę notyfikowany Unii Europejskiej - a to powinno było nastąpić przed uchwaleniem ustawy przez Sejm” – czytamy w apelu RPO.