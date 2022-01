Piątek strzela w debiucie! Fiorentina pokonała po dogrywce Napoli w Pucharze Włoch

W czwartkowym starciu nie mógł niestety wystąpić Piotr Zieliński, który w sobotę miał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. W składach meczowych znalazło się za to trzech innych Polaków - od pierwszej minuty w bramce Fiorentiny wystąpił Bartłomiej Drągowski, a na ich ławce zasiadł Krzysztof Piątek. Na ławce Napoli był za to obecny Hubert Idasiak, 19-letni bramkarz.

Gorąco było już w pierwszej połowie. Przy wyniku 1:1 Drągowski wyszedł do piłki, ale źle obliczył jej tor lotu i musiał faulować pędzącego do niej Hirvinga Lozano. Polak obejrzał czerwoną kartkę i Fiorentina musiała skorzystać ze swojego rezerwowego bramkarza. Co ciekawe w drugiej odsłonie meczu Luciano Spalletti ściągnął Davida Ospinę i wpuścił Alexa Mereta.