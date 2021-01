Phil Spector (81 lat), znany producent muzyczny, zmarł w więzieniu na COVID-19. Został skazany za zabójstwo aktorki Lany Clarkson

Phil Spector urodził się 26 grudnia 1939 r. w Nowym Jorku w dzielnicy Bronx.

Początki kariery Phila Spectora to współpraca z zespołami, takimi jak The Teddy Bears (w którym poza pracą producenta pełnił rolę wokalisty) i girlsbandami, jak The Ronettes. Później współpracował, m.in. z The Beatles, Johnem Lennonem, członkiem The Beatles George’em Harrisonem, Ike'em i Tiną Turner, Leonardem Cohenem czy grupą Ramones.

W 1989 r. za swój wkład w rozwój muzyki został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.