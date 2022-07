PGE zbuduje największy magazyn energii w Europie. Gdzie powstanie?

Magazyn energii PGE to jeden z największych tego typu projektów na skalę europejską

Planowana lokalizacja magazynu znajduje się ok. 10 km od brzegu Morza Bałtyckiego

Cały projekt zakłada połączenie ESP Żarnowiec o mocy 716 MW z BMEE w innowacyjną instalację hybrydową o mocy co najmniej 921 MW i pojemności ponad 4,6 GWh. Będzie ona w stanie świadczyć pełen zakres regulacyjnych usług systemowych, posłużyć do „odbudowy” systemu energetycznego lub zasilić energią około 200 tysięcy domów przez okres co najmniej 5 godzin, przy średnim obciążeniu 5 kW na dom - poinformowała PGE. Dodatkowo magazyn będzie pełnił funkcję bilansowania technicznego i handlowego dla niestabilnych źródeł energii odnawialnej - lądowych i morskich farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych należących do Grupy PGE.