Pfizer znacząco zmniejsza dostawy szczepionek przeciwko koronawirusowi do krajów UE. Przez kilka tygodni dostawy mniejsze o 40 proc.

- Rząd od początku realizacji Narodowego Programu Szczepień kierował się bezpieczeństwem pacjentów. Dlatego każdą dostawę dzieliliśmy na dwie części. Pierwsza jedzie do punktu szczepień, a druga trafia do magazynów Agencji Rezerw Materiałowych i tam czeka na to, by każdy pacjent miał gwarancję otrzymania drugiej dawki - poinformował w piątek Michał Dworczyk.

- Ta sytuacja pokazuje, że to była dobra decyzja. Wszystkie osoby, które do tej pory otrzymały pierwszą dawkę szczepionki, dostaną też drugą dawkę - dodał szef KPRM.

Pfizer zawiesza produkcję szczepionki

- Podobno firma Pfizer ma zmniejszyć moce produkcyjne, co ma zwiększyć liczbę produkowanych szczepionek, ale do tego potrzebna jest przerwa. Podobno ta przerwa pozwoli na znaczące zwiększenie tempa produkcji szczepionek - poinformował Dworczyk.

Dostawy mają zmniejszyć się już od początku przyszłego tygodnia. Dworczyk zapewnił, że rząd jest w kontakcie telefonicznym z firmą Pfizer. W rozmowie z TVN24 przyznał, że właśnie w trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielami koncernu padła informacja o zmniejszeniu dostaw.