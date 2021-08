Pewne zwycięstwo mistrza Europy, Moder z asystą dla Brighton w Premier League

Polscy fani mogli być rozczarowani, gdy zobaczyli skład Brighton na mecz z Burnley, bo na ławce znajdował się zarówno Jakub Moder i Michał Karbownik. Mewy przegrywały już od 2. minuty, ale po zmianie stron w odrabianiu strat pomógł im jeden z Polaków. Moder pojawił się na boisku w 72. minucie i kilka sekund później asystował przy wyrównującym golu Neala Maupay. ostatecznie goście wygrali ten mecz 2:1.

O tej samej godzinie mistrz Europy gościł na swoim stadionie Crystal Palace. Chelsea od początku dyktowała tempo gry i nawet przez moment jej zwycięstwo nie było zagrożone. Ozdobą meczu było piękne trafienie z rzutu wolnego Marcosa Alonso, a kolejne trafienia dołożyli Christian Pulisić i Trevoh Chalobah.

Zaskakujący przebieg miał mecz na Vicarage Road. Lokalny Watford, który niedawno awansował do Premier League wygrywał 3:0 z Aston Villą, czyli zespołem wskazywanym przez ekspertów jako potencjalny czarny koń rozgrywek. Ostatecznie The Villains wypracował sobie dwa trafienia, ale na nic to się nie zdało.

Od zwycięstwa powrót do Anglii rozpoczął Rafael Benítez. Prowadzony przez Hiszpana zespół pierwszy stracił bramkę z Southampton, ale odpowiedział aż trzeba trafieniami. Niepokoić powinna pozycja Jana Bednarka, bo polski defensor przesiedział cały mecz na ławce rezerwowych.