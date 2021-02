Pewne gatunki owadów wymierają w Polsce, ale mogą pojawić się nowe NG

Dr hab. Paweł Koperski mówi o wymierających owadach i o pojawiających się nowych gatunkach w Polsce. iStock.com

W rozmowie z Onetem prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Paweł Koperski, mówi: - Już teraz monitoruje się tereny europejskie pod kątem pojawiania się afrykańskich i azjatyckich gatunków komarów, które mogą przenosić groźne dla człowieka choroby. I one rzeczywiście zbliżają się do nas, także do miast.