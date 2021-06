Petersburg: Agenci zatrzymali samolot do Warszawy i aresztowali rosyjskiego opozycjonistę

Jego zdaniem zatrzymanie go przez rosyjskie służby miało wyłącznie polityczny charakter. 27 maja Andriej Piwowarow poinformował o zaprzestaniu działalności organizacji Otwarta Rosja, aby nie narażać działaczy i zwolenników na represje ze strony władzy. Miało to związek z przygotowywanymi przez rosyjski parlament poprawkami do ustawy, które zabraniają kontaktów z, jak to określono, „niepożądanymi organizacjami”.

OVD-Info, grupa, która monitoruje działania policji przeciwko opozycjonistom, powiedziała, że Piwowarow został aresztowany na lotnisku Pulkowo i przeniesiono go natychmiast do siedziby Komitetu Śledczego. Open Russia oświadczyła niedawno, że postanowiła zakończyć swoją działalność w Rosji, aby chronić swoich członków przed ryzykiem prześladowań.