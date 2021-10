Péter Szijjártó, szef węgierskiego MSZ: Chcemy silnej Unii. Ale nie pozwolimy się szantażować

Według Pana obecny kryzys na granicy białoruskiej jest echem tego z 2015 r.? Gdyby wtedy politycy krajów UE nie zachowywali się w tak nieodpowiedzialny sposób, to być może dziś w ogóle nie mówilibyśmy o migracji jako źródle kryzysu, bo nikomu by nie przyszło do głowy, by wywierać presję na granicę unijną w ten sposób. Ale jest inaczej. Dziś bardzo łatwo atakować UE migracją. Byłoby inaczej, gdyby w 2015 r. nie pojawiła się kwestia obowiązkowych kwot migrantów rozdzielanych między państwa unijne, czy nie powracały regularnie zachwyty nad zjawiskiem migracji, które rzekomo niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków. Z tego powodu migracji dziś używa się jako broni.

Na ile kryzys na granicy Litwy, Łotwy, Polski z Białorusią przypomina Panu zdarzenia na granicy węgierskiej w 2015 r.? Kryzys z 2015 r. to było chyba największe wyzwanie, z jakim się musiała zmierzyć Unia Europejska. W dodatku stało się ono większe na własne życzenie. Gdyby decydenci europejscy nie zachęcali nieodpowiedzialnie imigrantów do przyjazdu do Europy, skala tamtego kryzysu byłaby mniejsza.

Teraz doświadczają tego kraje tworzące wschodnią granicę UE.

W pełni się zgadzam z ich podejściem, pomysłem, żeby zbudować płot na granicy. My zresztą sześć lat temu zrobiliśmy to samo, choć byliśmy bardzo brzydko za to atakowani. Teraz wygląda to inaczej, widać wyraźnie wsparcie dla pomysłów skuteczniejszego zabezpieczenia zewnętrznych granic UE. Świetnie, że to uległo zmianie, choć szkoda, że tego nie dostrzegano w 2015 r. W każdym razie w pełni solidaryzujemy się z Litwą, Łotwą, Polską, które teraz są zagrożone niekontrolowanym napływem migrantów. Wiemy, co to znaczy, gdy sąsiedni kraj generuje w zorganizowany sposób na granicy presję migracyjną. Przecież w 2015 r. sąsiadująca z Węgrami Chorwacja przygotowywała transport, którym przybywających z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu przewoziła bezpośrednio z granicy z Serbią na granicę z naszym krajem. W jednym przypadku zdarzyło się nawet, że na Węgry wjechał z Chorwacji pociąg całkowicie wypełniony migrantami, w którym porządku pilnowali chorwaccy policjanci. Dobrze więc znamy to poczucie, gdy pada się ofiarą presji migracyjnej. Dlatego okazujemy pełną solidarność z krajami, które teraz padają tego ofiarą.