Peru: jestem szczęśliwa, mówi nieuleczalnie chora kobieta, która dostała zgodę na eutanazję

Jestem szczęśliwa, jestem bardzo zadowolona, mówi Ana Estrada, mieszkanka Peru.

Wypowiada te słowa kobieta, która jest przykuta do łóżka, bez najmniejszych szans na wyzdrowienie. Od pięciu lat toczyła sądową batalię o prawo do godnej śmierci, do eutanazji, aby móc zdecydować o zakończeniu własnego życia, kiedy „nadejdzie ten czas”.

Decyzję o tym, że można ją będzie odłączyć od aparatury wspomagającej życie wy-dał tamtejszy sąd, władze postanowiły nie odwoływać się od orzeczenia uznającego jej prawo do śmierci. -To indywidualny przypadek, ale mam nadzieję, że posłuży jako precedens - powiedziała Reuterowi 44-letnia Estrada po tym, gdy ministerstwo sprawiedliwości i zdrowia zdecydowało uszanować orzeczenie sądu, że ma ona prawo do godnej śmierci.

Myślę, że jest to osiągnięcie nie tylko moje, nie tylko mojej sprawy, ale także osiągnięcie prawa i sprawiedliwości w Peru - mówiła Estrada stłumionym i złamanym głosem.