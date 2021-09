Perskie dywany z bułgarskiej fabryki trafiają na dwory królewskie, do muzeów i domów bogaczy.

Odwrócone plecami do fabrycznej sali kobiety zerkają na wzory tworzonego dywanu. Najpierw przeciągają nić za osnowę, ruchy rękoma do przodu, potem robią okrąg i w ten sposób kończą węzeł. Wydaje się, że pracę wykonują na pa-mięć.

Jesteśmy w niepozornym budynku przy trasie biegnącej przez bułgarskie miasto Kostandovo. W miejscowym zakładzie po-wstają prawdziwe cudeńka, perskie dywany tkane starą techniką. Trafiają potem na królewskie dwory, do rezydencji bogaczy i znamienitych muzeów. Tkają je ręcznie kobiety (około 30), zawiązując codziennie setki tysięcy węzłów z których powstają arcydzieła.

200 lat gwarancji

Zbliżamy się do białego budynku, przez okna widać krosna. Nieśmiało wchodzimy do środka. Nie ma znaków wskazujących, że to fabryka dywanów. Właściciel firmy, 65-letni Nino Parpulov oprowadza nas po zakładzie. Pierwsza sala jest największa. Stoją w niej krosna, na których tkane są dywany. Na jednym z nich powstał dywan dla pałacu w Wersalu we Francji. Większość dywanów tkanych jest w stylu perskim. Niektórzy wykonują próbki do przyszłych prac i trudno sobie wyobrazić, jak kłębki włóczki zamieniają się w piękne kolorowe dywany.