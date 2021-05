Perfect kończy karierę. Pożegnanie z fanami nie odbędzie się ze sceny. Zespół Perfect odchodzi do historii, ale muzyka pozostanie na zawsze

Grzegorz Markowski, wokalista i lider grupy Perfect, za pośrednictwem oficjalnego profilu córki na Facebooku ogłosił niedawno, że ze względu na stan zdrowia nie będzie mógł kontynuować pożegnalnej trasy koncertowej wraz z zespołem Perfect.

"Korzystając z uprzejmości mojej córki, pragnę Wam coś przekazać za pośrednictwem Jej profilu.

„Chciałbym być sobą”. Wiecie ile razy to śpiewałem, ile razy krzyczałem do Was te słowa? Przez tyle lat, tyle koncertów, tyle wspólnych chwil.

Całe moje życie to był Perfect i było to… perfekcyjnie dobre życie… A słowo „chciałbym” to właściwie „mogę być sobą”. To było zawsze cholernie dla mnie ważne. Z jednej strony była to obietnica dawana sobie, a z drugiej Wam.

Wiem, że bez Was nic by nie było. To jest coś, w co bardzo głęboko wierzę. Dlatego nigdy nie szedłem na kompromisy. I jestem już zbyt stary, by to zmienić.