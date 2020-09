Perełki Google Street View. Najśmieszniejsze, najdziwniejsze, najbardziej absurdalne [zdjęcia, 8.09.2020]

Google Street View to okno na cały świat, które pozwala zobaczyć z poziomu ulicy tysiące miast. To okno jest jednak otwarte szerzej, niż moglibyście sądzić - na zdjęciach nie brakuje bowiem internetowych żartownisiów, pijanych imprezowiczów, nagości (eksponowanej celowo i przez przypadek), niezręcznych scen i innych przekomicznych elementów. Zobaczcie, co można znaleźć spacerując po wirtualnych ulicach!

fot. Google Street View