Pełnomocnik rządu ds. młodzieży: Sytuacja młodego pokolenia w ostatnich latach poprawiła się niebywale

W listopadzie rozpoczęły się konsultacje w województwie małopolskim w ramach „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”. Ilu uczniów i w jakim przedziale wiekowym wzięło udział w debacie, na co stawiali nacisk?

Konsultacje są prowadzone w celu partycypacyjnego wypracowania wieloletniej polityki na rzecz młodego pokolenia. To pierwszy projekt w Polsce, na tak wielką skalę. Chodzi nam o to, by młodzi mogli swobodnie się wypowiedzieć, nakreślić problemy i oczekiwania względem polityków, ale także, by w formie warsztatowej wypracować konkretne rozwiązania i rekomendacje dla rządu w zakresie projektowania polityki publicznej. W województwie małopolskim taka debata odbyła się 4 listopada, wzięło w niej udział 1600 młodych uczestników. Zgłosili oni wiele konkretnych pomysłów w siedmiu kategoriach tematycznych. Sądzę, że będzie to ważny głos w kształtowaniu polityki dla młodszego pokolenia.