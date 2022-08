Pełna karta walk UFC Gdańsk. Karolina Kowalkiewicz w drugiej walce wieczoru

Fani MMA zacierają ręce szczególnie na walkę wieczoru. Dla 34-letniego Donalda Cerrone, ikony sportów walki, będzie to drugi w karierze występ poza Ameryką Północną (w 2007 bił się w Japonii). A jego rywalem będzie niepokonany i głodny sukcesu Darren Till. - Cowboy będzie walczyć, ale ja zawsze idę urwać przeciwnikowi głowę. Jestem wielkim, wściekłym gorylem. A on wątłym staruszkiem. Powinien obawiać się o swoje życie. Znokautuję go w pierwszej rundzie. Kibice płacą za bilety ciężko zarobionymi pieniędzmi i chcą w zamian zobaczyć widowisko. Krew, pot i łzy. Właśnie to zaserwuję im w Gdańsku. Kosztem Cerrone - zapowiada Anglik.

Na karcie głównej zobaczymy trójkę Polaków - Karolinę Kowalkiewicz, Jana Błachowicza i debiutującego w UFC byłego mistrza brytyjskiej organizacji Cage Warriors Oskara Piechotę. Wszyscy zmierzą się z przeciwnikami z USA. - Radość z tej walki jest podwójna. Udało się szybko wrócić do Oktagonu po ostatnim pojedynku, a bardzo tego chciałam. Do tego wystąpię w Polsce. Trójmiasto to dla mnie wyjątkowe miejsce, tam zaczynałam przygodę z MMA. Chciałabym, żeby UFC częściej organizowało gale w naszym kraju. Mam nadzieję, że ta w październiku będzie sukcesem i da początek fajnej serii - podkreśla Kowalkiewicz.