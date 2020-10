Peleton już bez Gerainta Thomasa. Najszybszym sprinterem Arnaud Démare, o włos przed Peterem Saganem

Giro d’Italia to kolejna katastrofa INEOS Grenadiers. Po poniedziałkowym upadku z wyścigu musiał wycofać się Geraint Thomas. Prześwietlenie wykazało pęknięcie czy też uszkodzenie kości biodrowej Walijczyka. „Sądzę, że byłem w takiej formie, jak wtedy, gdy wygrałem Tour de France” - napisał z żalem Thomas. Tym samym brytyjska ekipa nie odegra ważniejszeej roli w kolejnym wielkim tourze w tym sezonie. Tour de France, na który Thomas nie został zabrany, co wywołało wielkie kontrowersje, zakończyło się jedynie zwycięstwem etapowym Michała Kwiatkowskiego.

Teraz, po wycofaniu się Thomasa z Giro d’Italia, zawodnicy INEOS Grenadiers znów muszą polować na etapy. Tao Geoghegan Hart zajmuje miejsce w trzeciej dziesiątce i może liczyć co najwyżej na awans do TOP 10. Ewentualnie uratować wyścig może też walka o koszulkę najlepszego górala, choć we włoskim wielkim tourze jest to o wiele trudniejsze niż podczas Wielkiej Pętli, gdyż najwięcej punktów zdobywa się na metach zakończonych na podjeździe - czyli trzeba wygrywać etapy po ucieczkach i towarzyszyć faworytom wyścigu. Dla zawodników INEOS Grenadiers jest to raczej cel nie do osiągnięcia. Pewnym paradoksem jest to, że ostatnią szansą na zwycięstwo w wielkim tourze dla teamu sir Davida Brailsofroda została Vuelta Espana, gdzie liderem ma być Chris Froome, skreślony przez szefostwo z Tour de France, który zresztą w przyszłym sezonie ścigać się będzie w Israel Start-Up Nation.