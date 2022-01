Pekin: władze bronią miasto przed Omikronem, dezynfekuje się nawet zagraniczne paczki

W Pekinie widać oznaki rozprzestrzeniania się koronawirusa, a nowe przypadki zarówno wariantu Omikron, jak i Delta wykryto niecałe trzy tygodnie przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi.

Według komisji ds. zdrowia pierwszy pacjent zakażony Omikronem przekazał wirusa co najmniej dwóm osobom. Dlatego władze proszą wszystkich pasażerów przylatujących do Pekinu o wykonanie dodatkowego testu na obecność Covid-19 w ciągu 72 godzin od przybycia, począwszy od 22 stycznia. Już teraz przybysze muszą mieć negatywny test w ciągu dwóch dni od przybycia do miasta.

Pekin wezwała również mieszkańców do ograniczenia międzynarodowych zakupów i podjęcia dodatkowych środków ostrożności podczas otwierania paczek z zagranicy. Osoba, która jako pierwsza zaraziła się Mikronem miała dostać przesyłkę zagraniczną. Wobec zagrożenia nowym wariantem koronawirusa władze zamknęły budynek biurowy w pobliżu międzynarodowego lotniska w Pekinie.

Tymczasem chińska poczta nakazała pracownikom dezynfekować przesyłki międzynarodowe i wezwała opinię publiczną do zmniejszenia zamówień z zagranicy po tym, jak władze stwierdziły, że poczta może być źródłem niedawnych epidemii koronawirusa. Chiny, gdzie wirus pojawił się po raz pierwszy pod koniec 2019 roku, trzymały się ścisłej polityki atakowania wszystkich przypadków Covid, nawet gdy reszta świata ponownie się otworzyła.