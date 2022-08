Pekao Szczecin Open 2018. Tommy Robredo i Nicolas Almagro spróbują przełamać "hiszpańską klątwę"

- Trudno zapomnieć o "hiszpańskiej klątwie". Stała się jedną z wizytówek naszej imprezy, bo nie ma chyba drugiego turnieju rozgrywanego na mączce ceglanej, którego nie wygrał żaden z Hiszpanów, bo przecież wiadomo, że oni specjalizują się w grze na ziemi - mówi dyrektor turnieju Krzysztof Bobala.

W tym roku o przełamanie klątwy powalczą Tommy Robredo i Nicolas Almagro. Obaj Hiszpanie, choć najlepsze lata mają już za sobą, to wciąż uznane w tenisowym świecie marki. 36-letni Robredo to pięciokrotny (2003, 2005, 2007, 2009 i 2013 r.) singlowy ćwierćfinalista Roland Garros. Osiągał ten poziom również w Australian Open (2007 r.) i US Open (2013 r.). W deblu jego najlepszym osiągnięciem w Wielkim Szlemie były trzy półfinały US Open (2004, 2008 i 2010 r.). W dorobku ma 17 wygranych turniejów ATP (15 w singlu i 5 w deblu). W 2006 roku Hiszpan był piątym tenisistą świata.