Pegasus podsłuchiwał dziennikarzy na całym świecie. Miał tego systemu używać również Victor Orban.

Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że obrońcy praw człowieka, dziennikarze i opozycjoniści na całym świecie byli inwigilowani za pomocą sprzedawanego przez izraelską firmę NSO Group oprogramowania Pegasus. Tego systemu miał używać premier Węgier Victor Orban.

Śledztwo prowadzili m. in. dziennikarze brytyjskiego "The Guardian", francuskiego "Le Monde", amerykańskiego "The Washington Post" i przeanalizowali 50 tys. numerów telefonów, w tym 180 dziennikarzy, 600 polityków i 85 działaczy na rzecz praw człowieka.

Izraelska firma NSO zaprzecza jakimkolwiek wykroczeniom.

Mówi, że oprogramowanie jest przeznaczone do użytku przeciwko przestępcom i terrorystom i jest udostępniane tylko dla wojska, organów ścigania i agencji wywiadowczych z krajów o dobrych wynikach w zakresie praw człowieka.

W oświadczeniu stwierdzono, że pierwotne śledztwo, które doprowadziło do powstania raportów paryskiej organizacji pozarządowej Forbidden Stories i Amnesty International, było „pełne błędnych założeń i niepotwierdzonych teorii”.