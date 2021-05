Paweł Zalewski krytycznie po wyrzuceniu z Platformy Obywatelskiej: To jest wielki kryzys przywództwa

Zarząd Platformy Obywatelskiej podjął decyzję o wykluczeniu z partii dwóch posłów – Pawła Zalewskiego oraz Ireneusza Rasia.

- Jeżeli to jest jedyna refleksja, którą Platforma wyciągnęła ze spadających sondaży i rosnącego braku zaufania, to to jest dramat - ocenił w TOK FM Paweł Zalewski. Dodał, że Borys Budka nie robi nic, by poprawić notowania PO.

- Dzisiaj wyborcy Platformy, którzy są zaniepokojeni notowaniami partii, oczekują ważnych działań i poważnej dyskusji - stwierdził Zalewski. - Mądra partia w takiej sytuacji najpierw pokazuje, że rozumie problem, że podchodzi do niego poważnie, rozpoczyna wewnętrzną dyskusję w tej sprawie. Zwłaszcza, że ja nie byłem sam. Przecież ten list podpisało 50 koleżanek i kolegów, a dochodzą następne osoby. To nie jest odosobniony głos - zaznaczał.

Zarówno Zalewski jak i Raś należą do 51 parlamentarzystów KO I PO, którzy napisali krytyczny list wobec obecnego przewodniczącego partii Borysa Budki.. Dokument podpisali też m.in. były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna, były szef klubu sejmowego PO Sławomir Neumann, wiceprzewodniczący partii Bartosz Arłukowicz.