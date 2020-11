Paweł Siennicki: Złe skutki bujania łódki przez Zbigniewa Ziobrę

Spróbujmy odróżnić to, co jest grą w sprawie unijnego budżetu, a co faktami. Polska razem z Węgrami zapowiedziała weto, bo obecne powiązanie środków budżetowych z kwestią praworządności odbiega od zapisów wynegocjowanych w lipcu. Stało się tak za sprawą Komisji Europejskiej i niemieckiej prezydencji. Ale weto jest opcją atomową, jego zapowiedź jest elementem negocjacji. Polska nie ma żadnego interesu, żeby zawetować unijny budżet, tracąc tym samym olbrzymie środki z Funduszu Odbudowy po pandemii. Ba, to właśnie my na tym funduszu korzystamy najbardziej.

I paradoksalnie, również Unia nie jest zainteresowana wywróceniem stolika. Polski rząd nie chce się zgodzić na powiązanie budżetu z „mechanizmem warunkowości”, czyli rozwiązaniem, które zakłada wprost, że arbitralnie można wstrzymać pieniądze z Brukseli, jeśli brak praworządności w jakimś kraju zagraża interesom finansowym UE. Pomijam, co się stało w Polsce przy reformie sądownictwa, gdzie wiele rozwiązań można było przeprowadzić subtelniej.

Dla obozu władzy, wprowadzenie dodatkowych kryteriów, od których byłyby uzależnione unijne fundusze, jest rozwiązaniem dyskryminującym. I o wprowadzenie gwarancji, że tego typu rozwiązania nie będą wprowadzane w sposób uznaniowy, toczy się gra. Mateusz Morawiecki zostając premierem miał poprawić nasze relacje z Unią i dość znacząco mu się to udało, tak przynajmniej wydawało się do lipca. Teraz też wydaje się, że jest jedynym politykiem obozu władzy, który może wynegocjować rozwiązanie satysfakcjonujące rząd w Warszawie i Unię Europejską, tym samym uzyskać dostęp do funduszy z Brukseli. Problem w tym, że o ile – jestem przekonany – Morawiecki nie chce, aby Polska znalazła się poza Unią Europejską, tym samym została pozbawiona olbrzymich środków, to tej samej pewności nie mam, co do planów i zamiarów Zbigniewa Ziobry. W tym wypadku bujanie łódką przez ministra Sprawiedliwości ma wszelkie szanse zakończyć się wywróceniem nie tylko łodzi obozu władzy, ale także wywróceniem całej polskiej polityki. I to w imię dość doraźnych interesów.