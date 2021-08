Paweł Poncyljusz: Koalicja rządząca trzyma się w tej chwili za pomocą sznurka i drutów

Projekt ustawy zwanej lex TVN autorstwa PiS przeszedł w środę większością głosów. Gorąco było w Sejmie.

Widać, że cała koalicja rządząca w tej chwili trzyma się za pomocą sznurka i drutów. Trzeba było dwóch godzin, by przekupić posłów Kukiza, żeby mieć większość na sali. Kwestia głosowania kolejnych punktów w porządku obrad, a potem zawieszenia tych obrad wskazywała, że bez Kukiza nie da się rządzącym już nic zrobić w tej kadencji.

Paweł Kukiz zagłosował najpierw za odroczeniem obrad do września.

A po dwóch godzinach wnioskuje o reasumpcję głosowania! Tak to formalnie wyszło. Wiadomo, że takich rzeczy w polityce nie robi się za darmo i przypadkiem.

Tak właśnie wygląda polityka?

Jeśli pyta mnie pani, czy ja się na nią zgadzam, to odpowiadam, że nie, nie zgadzam się. Ale tak ta polityka wygląda. Czy mnie to dziwi? Niczemu się już nie dziwię od czasu, jak poseł Lech Kołakowski nagle z czynnego, zawodowego posła zostaje posłem społecznym i dostaje kilkudziesięciotysięczną pensję jako doradca prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego. Przy tego typu praktykach trudno już się dziwić czemukolwiek, choć to nie oznacza, że się na to godzę. Wiem, jak to wygląda. Widziałem, jak reagowali posłowie opozycji wobec Pawła Kukiza. Jak „czule” pozdrawiali go na sali posiedzeń przy tej krytycznej reasumpcji głosowania.