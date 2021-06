Paweł Mucha w radzie nadzorczej PZU. Jest także doradcą prezydenta Andrzeja Dudy oraz szefa NBP Adama Glapińskiego

NOWE Stylowe damskie letnie sukienki na wiele okazji. Sprawdź, który model warto mieć w swojej szafie

Które sukienki letnie warto mieć w swojej szafie? Na słoneczną pogodę warto przygotować odpowiednią garderobę. Sprawdź nasz przegląd sukienek na lato, a z pewnością wybierzesz najlepszy model dla siebie. Damskie letnie sukienki to świetna podstawa wielu stylizacji. Można ją nosić na co dzień, do pracy, na spotkania ze znajomymi oraz ważne rodzinne uroczystości. Wystarczy jedynie dobrać odpowiednie dodatki i modny outfit mamy przygotowany. Zapraszamy do przeczytania naszego artykułu.