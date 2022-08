Paweł Mucha: Prezydentowi nie trzeba dodawać powagi, bo on z niezwykłą godnością pełni swój urząd

Paweł Mucha, który był gościem Agnieszki Burzyńskiej w programie "Fakt Opinie" wypowiedział się m.in. na temat afery SKOK Wołomin. - Powinien był być skierowany wniosek o wprowadzenie zarządu komisarycznego. Prokuratura ujawniła, że taki projekt był przygotowany w KNF-ie, tylko z nieznanych przyczyn nie był wprowadzony. Wszystko się działo w okresie rządów PO i były możliwe tego typu sytuacje, że wyprowadzano pieniądze ze SKOK-u Wołomin – skomentował. W 2009 roku Andrzej Duda był autorem projektu skargi do Trybunału Konstytucyjnego, która dotyczyła objęcia SKOK-ów nadzorem KNF. Mucha odniósł się do sprawy, broniąc obecnego Prezydenta. - Andrzej Duda ma poczucie odpowiedzialności za całe państwo, ale nie widzę, żadnej zależności pomiędzy nim a sprawą KNF – powiedział Mucha.

- Prezydentowi nie trzeba dodawać powagi, bo on z niezwykłą godnością pełni swój urząd. Nie ulega wątpliwości, że to poparcie społeczne, bierze się z tego, że Polacy dostrzegają sukcesy w polityce krajowej i zagranicznej. Prezydent na pewno jest osobą, która troszczy się o dobro polskiej rodziny i to jest główny cel tej prezydentury – dodał Mucha.

Mucha odniósł się również do wypowiedzi Grzegorza Biereckiego na temat pobicia Wojciecha Kwaśniaka. - Nie mam przekonania, żeby nadawać komukolwiek etykietkę i stwierdzać, kto powinien zniknąć z życia publicznego. Nie widzę również nic oburzającego w tym, że wysoki rangą urzędnik jest przesłuchiwany, jeżeli wymaga tego dobro postępowania albo są mu stawiane zarzuty – powiedział. - Nie znam materiałów tego postępowania. Tu jest różnica pomiędzy mną a senatorem Biereckim, który ma dużą wiedzę związaną ze swoim wcześniejszym funkcjonowaniem w Kasie Krajowej. Państwo powinno tę sprawę wyjaśnić i przesłuchiwać – dodał Mucha.

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP został również zapytany o rolę Romana Giertycha. - Mecenas Roman Giertych nie ukrywa, że bardzo chciałby znowu być czynnym politykiem – stwierdził Mucha. - Naród go nie wybrał do Senatu, ale on tej decyzji nie respektuje i zapowiada, że będzie podejmował kolejne próby. Jestem przekonany, że wykorzystuje temperament polityczny do tego, żeby budować zainteresowanie sobą, być może jako politykiem, a nie prawnikiem. Widać to po klientach i sprawach – dodał.

Źródło: Onet