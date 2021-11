Paweł Majewski: ceny nie zależą od nas, ale gazu nam nie zabraknie

Dlaczego w ostatnim czasie drożeje gaz? Wielu konsumentom tym trudniej to pojąć, że przez ostatnie pięć lat ceny gazu raczej spadały.

Paweł Majewski: Rzeczywiście, na przestrzeni ostatnich pięciu lat mieliśmy do czynienia głównie ze spadkami cen gazu, co przekładało się także na obniżki dla gospodarstw domowych. W tym roku, na europejskich rynkach, ale również globalnie, na bezprecedensowy wzrost cen wpływa kilka czynników. Po pierwsze mieliśmy w Europie dosyć długą i ostrą zimę, która spowodowała duży popyt na gaz i jego zużycie ponad spodziewane poziomy. Magazyny gazu zostały wykorzystane w znacznie większym stopniu niż zwykle i w zasadzie opróżnione. Do tego doszło jeszcze kilka innych powodów. Jednym z nich jest pobudzenie gospodarek na całym świecie po okresie pandemicznych ograniczeń, np. Chiny i Brazylia zaczęły kupować ogromne ilości gazu skroplonego LNG, który do tej pory płynął do europejskich portów. Państwo Środka jest gotowe płacić za gaz niemal każdą cenę, co sprawia, że eksporterom LNG opłaca się bardziej sprzedawać surowiec właśnie do Azji niż do Europy.