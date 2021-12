Paweł Kukiz zerwie porozumienie z PiS? Polityk złożył też deklarację ws. budżetu

W RMF FM Paweł Kukiz poinformował, że przestanie wspierać PiS w głosowaniach, jeśli wiceminister sportu Łukasz Mejza nie zostanie pozbawiony stanowiska.

- Nie ma takiej opcji, żebym pośrednio głosowaniem wspierał rząd, w którym zasiada osoba o niskiej transparentności i z tego się nie wycofuję - stwierdził.

- Nie będę głosował z PiS-em. Jeszcze w tej chwili nie będę działał pochopnie, czekam do końca tego roku, dzisiaj złożymy interpelacje do ministra Kamińskiego z pytaniem, jak idą działania służb w kwestii wyjaśnienia tych wszystkich spraw związanych z panem Mejzą, do końca roku wytrzymam, ale potem nie ma opcji, żebym głosował wspólnie z PiS-em, jeśli Mejza zostanie - podkreślił.