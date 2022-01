Paweł Kukiz po spotkaniu z opozycją ws. komisji ds. podsłuchów. „To, co zrobi PiS, to sprawa PiS”

Przed godziną 11:00 w Sejmie, w gabinecie wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, odbyło się spotkanie przedstawicieli opozycji z liderem Kukiz'15 w sprawie poparcia dla jego inicjatywy, a także przekazania niezbędnych 46 podpisów do złożenia uchwały ws. powołania komisji.

Paweł Kukiz zapowiedział zamiar złożenia wniosku o powołanie w Sejmie komisji śledczej do zbadania działań operacyjnych służb wobec obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2021. Celem komisji miałoby być ustalenie przypadków nielegalnego stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz nielegalnego pozyskiwania danych telekomunikacyjnych obywateli.

Paweł Kukiz, w rozmowie z polskatimes.pl podkreślił, że „była to pierwsza rozmowa twarzą w twarz, nie przez media”. – Dalsze rozmowy odbędą się w przyszłym tygodniu – dodał.

Lider Kukiz'15 podtrzymał, że chce być przewodniczącym komisji.

Dopytywany, czy będzie mieć większość do ewentualnego przegłosowania komisji w Sejmie, ponieważ politycy PiS deklarowali, że jej nie poprą, odpowiedział, że „nie ma pojęcia”. – Na razie rozmawiam z opozycją, a to, co zrobi PiS, to sprawa PiS – dodał.