Paweł Kukiz oskarża media o manipulację. „Nie piszą, że potępiam Tuska, tyko że uczestników manifestacji”

Jak dodaje „nie wierzy bowiem, żeby pan Tusk nie miał świadomości, że przy obecnych napięciach społecznych wystarczy iskra, by doszło do bratobójczej konfrontacji....”.

„Mówiłem również o tym, że rzekome plany "wyjścia Polski z UE" to wyssane z palca bzdury, które mają na celu przestraszenie ludzi po to, by wiedzeni strachem przed opuszczeniem UE pomogli KO obalić obecną władzę i przejąć od niej spółki skarbu państwa (dla "dobra Polski" naturalnie)”.

Paweł Kukiz przekonuje, że o żadnym wyjściu z UE nie ma dziś mowy.