Paweł Kowal: Dzisiaj w Polsce kluczem jest zmiana

Jak bardzo, w Pana ocenie, skomplikowana jest sytuacja w Zjednoczonej Prawicy?

Sytuacja jest prosta. Są jak Związek Sowiecki w latach 70. Kolos na glinianych nogach. Za grzeczną witryną trwa brutalna walka o wpływy i szerzy się zepsucie. Gdyby nie wybryki typu „praca dla posła w banku”, to tej koalicji już by nie było. W sensie politycznym większości PiS już nie ma. Utrzymuje tę większość metodami, które powinny być z polityki wyeliminowane. Przykładowo przekupstwem.

Co będzie z Porozumieniem? Z Jarosławem Gowinem?

Mają minimalną większość, utrzymywaną nie ze względów politycznych, tylko z tego względu, że oferują posłom i ich rodzinom różne korzyści. Gdyby ci posłowie decydowali w wolny sposób, nieskrępowani różnymi profitami, które dostają na boku, ze spółek państwowych czy z instytucji państwowych, to tej koalicji już by nie było. A wtedy byłyby wybory. PiS by nawet mogło te wybory wygrać. Ale już większości do rządów by nie miało.