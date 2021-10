Paweł Jabłoński, wiceszef MSZ: Zatrzymanie Ziemkiewicza jest bardzo niepokojące. Bedziemy to wyjaśniać ze stroną brytyjską

- My o tej sprawie wiemy praktycznie od chwili, kiedy się rozpoczęła. Niezwłocznie rodzina pana redaktora Ziemkiewicza skontaktowała się z naszą placówką- mówił wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński w sobotę wieczorem w TVP Info. Jak tłumaczył, do resortu docierały sygnały, że powodem zatrzymania Rafała Ziemkiewicza miały być jego poglądy. - Gdyby to się potwierdziło byłoby to bardzo niepokojące- stwierdził.

W jego ocenie, dyskryminowanie kogoś za poglądy byłoby rzeczą niedopuszczalną. Dodał, że jeśli powód zatrzymania potwierdziłby się, to oznaczałoby, "że jest to po prostu bardzo poważne naruszenie wolności słowa, wolności do wyrażania własnych poglądów". - Naczelną zasadą w Polsce, w Europie, myślę że w całym świecie, który opiera się na wartościach poszanowania praw człowieka, także wolności słowa - jest to, że każdy może głosić swoje poglądy dopóty, dopóki nie jest to podżeganie do przestępstw, działalności terrorystycznej- tłumaczył Jabłoński.