Paweł Jabłoński: Osoby przebywające na granicy polsko-białoruskiej są wykorzystywane do rozgrywki politycznej, także przez ludzi w Polsce

W czwartek zamach terrorystyczny w Kabulu, również w czwartek zakończyła się polska misja ewakuacyjna z tamtego kraju. Przypadek? Czy może mieli Państwo informację o niebezpieczeństwie?

Docierały do nas informacje o tym, że zagrożenie narasta, a sytuacja na miejscu jest niezwykle ryzykowna. To, co działo się wokół lotniska, gdzie gromadziły się tysiące ludzi, wskazywało na to, że ryzyko cały czas rośnie. W związku z tymi informacjami podjęliśmy decyzję, że operacja ewakuacji musi zostać zakończona. Podjęliśmy tę decyzję w najbardziej właściwym momencie. Nie zmienia to jednak faktu, że pozostajemy w gotowości, aby pomagać naszym sojusznikom. Wszystkie kraje NATO analizują to, co będzie można robić wraz ze zmieniającą się sytuacją. Trzeba też zauważyć, że to nie jest tak, że mamy tam wyłącznie dwie strony, czyli talibów i ludzi, którzy chcą się ewakuować. Odpowiedzialność za zamachy wzięło tzw. Państwo Islamskie i wszystko wskazuje na to, że to oni ich dokonali. To grupa, która także w stosunku do talibów reprezentuje wrogie zamiary, istnieje tam wewnętrzna rywalizacja między tymi grupami, co jeszcze zwiększa ryzyko tego, iż będzie dochodzić do kolejnych ataków.