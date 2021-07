Paweł Graś wraca do polskiej polityki. Co będzie w niej robił?

W Platformie Obywatelskiej poruszenie. Do polskiej polityki wraca nie tylko Donald Tusk, ale i jego prawa ręka - Paweł Graś. Szara eminencja PO, człowiek, który stał i stoi przy Tusku od lat. Nic więc dziwnego, że na konferencji prasowej nowego szefa Platformy padło pytanie o to, czym teraz będzie się zajmował Paweł Graś.

- Na pewno będziemy współpracować. Ale dobrze, że pan o to pyta, to może w ten sposób uspokoję koleżanki i kolegów w klubie czy w partii, że nie mamy żadnego pomysłu z Pawłem Grasiem na jakieś stanowiska - odpowiedział Donald Tusk dziennikarzowi Onetu.

Więc, póki co, Graś pozostaje szefem gabinetu przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, którą Donald Tusk wciąż kieruje.

- Minister Graś jest mi potrzebny do uprawiania, w dobrym tego słowa znaczeniu, polityki w Brukseli: kontaktów z Parlamentem Europejskim, innymi państwami. Troski nad tym, co się dzieje w Polsce w kontekście europejskim. Współpracowaliśmy ze sobą zawsze bardzo. No i co on by tu robił beze mnie, tak prawdę powiedziawszy - mówił Donald Tusk, kiedy wyjeżdżał do Brukseli i kiedy było już wiadomo, że jedzie z nim także Paweł Graś.