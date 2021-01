Paweł Domagała prezentuje klip do piosenki „Milcz” z najnowszej płyty „Wracaj”. Utwór zapowiada nowy film „Na chwilę, na zawsze” [WIDEO]

Paweł Domagała - „Wracaj”

Ta płyta to powrót-przełom. Walka o to, co w nas najpiękniejsze. Powrót do młodzieńczej, bezczelnej odwagi. Także w sensie muzycznym – mówi Paweł.

„Wracaj” jest trzecim albumem w dorobku duetu Domagała i Borowiecki.

Poprzednie dwie płyty Pawła Domagały czyli "Opowiem Ci o mnie" i "1984" rozeszły się w nakładach ponad 30 tys. co w obecnej sytuacji fonograficznej jest dużym sukcesem muzycznym.