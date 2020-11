Paweł Domagała powraca do fanów z trzecią płytą. Nowa płyta pt. "Wracaj" to inne dźwięki niż hit „Weź nie pytaj” [WYWIAD WIDEO]

- Walka o to, co w nas najpiękniejsze. Między innymi powrót do młodzieńczej bezczelnej odwagi, która domaga się, by iść po swoje bez niepotrzebnych kompromisów ze światem - zapowiada Paweł Domagała.

Premiera nowej płyty artysty już 20.11.2020 r. Muzyk i aktor opowiada w Muzotoku o kulisach powstawania krążka "Wracaj", o tym, co robi w pandemii, jak mu się pracuje z Łukaszem Borowieckim, jakiej muzyki słucha i jaki zawód będzie wykonywał, jeśli porzuci granie. PREMIERA CAŁEGO wywiadu także w dniu premiery płyty.

- Płyta jest realizacją naszych najśmielszych pomysłów, bez zastanawiania się, jak zabrzmią na tle polskiej sceny muzycznej. Będziemy ryzykować, a nie szukać sposobów na napisanie nowego hitu według sprawdzonej receptury - mówi Paweł Domagała.

Poprzednie dwie płyty Pawła Domagały czyli "Opowiem Ci o mnie" i "1984" rozeszły się w nakładach ponad 30 tys. co w obecnej sytuacji fonograficznej jest dużym sukcesem muzycznym.