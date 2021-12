Paweł Deląg zagra u Stevena Spielberga i Toma Hanksa? "Niedawno przyszła do mnie propozycja" OPRAC.: Hubert Rabiega

Karolina Misztal

– Niedawno przyszła do mnie propozycja roli w produkcji Stevena Spielberga i Toma Hanksa. No więc nagrałem się, wysłałem to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo bym się cieszył, gdyby się udało – powiedział aktor Paweł Deląg w wywiadzie dla Plejady.