Paulo Sousa nowym selekcjonerem kadry. Kim jest trener Biało-Czerwonych? [SYLWETKA]

Marco Giampaolo, Nenad Bjelica, Luciano Spalletti czy nawet Maurizio Sarri - nazwisk łączonych reprezentacją Polski nie brakowało. Przełom nastąpił, gdy w Warszawie zauważono Hugo Cajuda - agenta portugalskiego trenera Paulo Sousy, o czym poinformował na Twitterze Jakub Polkowski.

- Nazwiska typu Sarri, Allegri czy Cappello są poza naszym zasięgiem. Trenerzy z topu nie chcą trenować reprezentacji tylko kluby - powiedział na czwartkowej konferencji prasowej prezes PZPNZbigniew Boniek.

Ostatecznie wybór padł na Sousę.

- Dzwoniłem do znajomych, którzy mieli okazję z nim współpracować i wszyscy mówili: "Zibi - top. Top. Top stosunki z piłkarzami, top treningi, dyscyplina, wiedza, przygotowanie - powiedział Boniek.

Kim jest Paulo Sousa?

Sousa ma za sobą bogatą karierę piłkarską. W latach 90' reprezentował barwy Benfiki, Sportingu, Juventusu, Borussi Dortmund i Interu Mediolan. W tym czasie dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów i to z rzędu - w sezonie 1995/96 ze Starą Damą i rok później z Borussią.

Jako defensywny pomocnik reprezentował też barwy swoje kraju, rozgrywając 53 mecze. Z kadrą pojechał na Euro 1996 i 2000 (świetny turniej w jego wykonaniu) oraz na mundial 2002, gdzie Portugalia pokonała Polskę 4:0. Sousa nie zagrał jednak w żadnym spotkaniu. Karierę zakończył przed wcześnie w wieku 31 lat z powodu kontuzji.

Jako trener swoją przygodę rozpoczął w roli szkoleniowca reprezentacji młodzieżowej Portugalii U16, a następnie został asystentem Carlosa Queiroza w drużynie seniorskiej. Następnie spędził kilka lat w Anglii trenując Queens Park Rangers, Swansea i Leicester, które poprowadził łącznie w 87 meczach. Najlepiej poszło mu z klubem z Walii, z którym zdobywał średnio 1,47 punktów co mecz. Tylko tam udało mu się wytrzymać cały sezon na na Wyspach.

Na dłużej zadomowił się na Węgrzech w Videotonie, gdzie w 69 meczach zdobywał blisko dwa punkty na mecz. Statystycznie najlepiej wypadł w Izraelu, gdzie w sezonie 14/14 zdobywał z Maccabi Tel Aviv 2,17 pkt/m i zdobył swoje pierwsze trenerskie trofeum - mistrzostwo kraju. Kolejne dołożył też w Szwajcarii z FC Basel.

Następnie przez dwa sezony prowadził Fiorentinę, gdzie miał okazję współpracować z ówczesnym kapitanem Biało-Czerwonych, ale relacje Sousy i Jakuba Błaszczykowskiego nie były najlepsze - głównie przez zakaz wyjazdu na kadrę, gdy piłkarz był po kontuzji stopy.

W swojej karierze Sousa miał okazję trenować czterech Polaków - oprócz Błaszczykowskiego, grali u niego Igor Lewczuk (Bordeaux) i Bartłomiej Drągowski (Fiorentina), którzy łącznie zagrali... 135 minut. Adam Chrzanowski (również Fiorentina) nie zagrał nawet minuty.

We Włoszech Portugalczyk zajął 5. i 8. miejsce w lidze, a w europejskich pucharach odpadł w 1/32 Ligi Europy z Borussią Moenchengladbach.

Po nieudanym pobycie w Chinach, gdzie trenował TJ Quanjian (zaledwie 1,26 pkt/m) przejął Girondis Bordeaux, gdzie poszło mu jeszcze gorzej (1,21 pkt/m).

Czego się spodziewać?

Siłą Sousy - jak mówi Zbigniew Boniek- jest elastyczność i adaptacja. W przeszłości wielu trenerów reprezentacji Polski przyzwyczaiło nas do jednego systemu i jednego ustawienia - najczęściej 4-4-2 lub 4-2-3-1, a gdy pojawiały się eksperymenty i zmiany to okazywały się niewypałami (chociażby zaskakujące 3-5-2 Adama Nawałki na mecz z Senegalem).

Sousa lubi grać trzema obrońcami w 3-5-2 i w 3-4-1-2. Oba ustawienia promują naszych piłkarzy - wyeliminowanie klasycznych boków obrony i możliwość gry dwoma napastnikami. Inną opcją jest też klasyczne 4-3-3.

Prezentacja trenera ma odbyć się w przyszłym tygodniu podczas konferencji prasowej.