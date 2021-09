Paulo Sousa: Nie mamy tyle talentu co Anglia. [Polska - Albania 4:1]

- Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz. Spodziewaliśmy wielu fauli, kompaktowej obrony i wysokiej determinacji ze strony rywali. Kiedy presowali staraliśmy się atakować ich podaniami za plecy [...]Dobrze się rotowaliśmy na skrzydłach, szczególnie na prawej stronie - powiedział po meczu Sousa.

Polacy wygrali mecz eliminacyjny z Albanią, ale nastroje po meczu są całkiem odmienne. Nie można naszym odmówić przynajmniej skuteczności - łącznie oddali cztery celne strzały, czyli stuprocentowa skuteczność, gdy piłka szła w światło bramki. Przebłysk miał Robert Lewandowski, który zachwycił swoją akcją przy trzeciej bramce, ale pozostał niedosyt. W meczu z Albanią nie wyglądaliśmy na stronę przeważającą.

- Robert wie, że w reprezentacji oczekuje się od niego 5-6 razy więcej. Nie może być tylko snajperem, musi być bardziej agresywny. On sam to wie, bo jest prawdziwym liderem. Nie jesteśmy na tym samym poziomie co np. Anglia, czy kilka innych topowych drużyn, nie mamy takiej ilości talentu jak oni. Kiedy kilku graczy złapie kontuzje to nie mamy takiej kolejki równie dobrych zmienników na każdą pozycję w drużynie - mówi Sousa.

- Musimy być zdecydowanie lepsi w środku pola i grać bardziej wertykalnie. W drugiej połowie wyglądało to lepiej - dodał selekcjoner.

W 61. minucie na boisku zameldował się dodatkowy środkowy pomocnik Karol Linetty. Były zawodnik Lecha Poznań strzelił jedną z bramek i zdaniem Sousy widać to było już wcześniej.

- W drugiej połowie potrzebowaliśmy kolejnego piłkarza w środku pola. Karol był najlepszym pomocnikiem na tym zgrupowaniu. Nie wystawiłem go wcześniej, bo nie pasował mi do koncepcji na dzisiejszy mecz. Po strzeleniu gola chcieliśmy trochę spowolnić tempo i kontrolować je - powiedział selekcjoner.

Całokształt pracy Sousy przed meczem z Anglią nie zachwyca. Do tej pory udało mu się pokonać tylko Andorę i Albanię, ale po drodze na szczęście jest San Marino.

