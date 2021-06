Paulina Hennig-Kloska mówi o ciężkej sytuacji służby zdrowia

Praktycznie każdy raport mówi o tym, że mamy strasznie przeciążone szpitale. System jest kompletnie niewydolny, ponieważ szpitale wykonują masę pracy, która powinna się odbywać w trybie jednego dnia lub ambulatoryjnie. Tymczasem system wręcz zachęca do kładzenia się do szpitala, przez co strasznie wzrasta koszt leczenia. Proponujemy więc stworzenie sieci lokalnych domów zdrowia i szpitali dziennych, by odciążyć szpitale od jednodniowej diagnostyki. W ten sposób pomożemy też zatłoczonym SOR-om.