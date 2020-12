Paul McCartney 18.12.2020 wydaje nową płytę „McCartney III”. Były Beatles nagrał ją w czasie COVID-19. Gra na krążku na każdym instrumencie

Paul McCartney podczas lockdownu nagrał nowy album. Krążek „McCartney III” ukazuje się 18 grudnia 2020 r. Płyta domyka trylogię „McCartney” z 1970 i „McCartney II” z 1980 r.

Paul McCartney podczas lockdownu nagrał nowy album. Krążek „McCartney III” ukazuje się 18 grudnia 2020 r. Płyta domyka trylogię „McCartney” z 1970 i „McCartney II” z 1980. W 2020 roku Paul McCartney obchodzi 50-lecie wydania pierwszego solowego albumu "McCartney" (1970). Na krążku „McCartney” Paul grał na każdym instrumencie oraz napisał każdą piosenkę, a album ze swoim nieodpartym urokiem wpływał na kolejne pokolenia twórców przez lata. Płyta okazała się kreatywnym odrodzeniem dla artysty, ale także wzorem dla wielu twórców indie i lo-fi, którzy chcieli odtworzyć ciepło i ponadczasowość takich utworów jak „Maybe I’m Amazed”, „Every Night” czy „The Lovely Linda”. W latach 70. XX wieku Paul założył swój drugi zespół, Wings, oraz zdominował fale radiowe i listy przebojów. Na koncie miał wyprzedane trasy koncertowe, miliony sprzedanych płyt, w tym „Band on the Run”, „Venus and Mars”, „Wings at the Speed of Sound”, „London Town” i wiele innych. W 1980 r., 10 lat po premierze „McCartney”, Paul zakończył dekadę z Wings niespodziewanym wydaniem drugiego solowego albumu, „McCartney II”. Na wydawnictwie pojawiła się elektronika. Po raz kolejny Paul stworzył album w całości od A do Z. Na dwójce znalazły się takie klasyki jak „Coming Up”, „Temporary Secretary” oraz „Waterfalls”.

Paul po raz kolejny zaczął na nowo, w latach 80. Rozwijając karierę solową. W trakcie kolejnych dekad koncertów status McCartneya jako ikony i legendy urósł jeszcze bardziej, a do jego solowych majstersztyków dołączyły między innymi „Tug of War”, „Flowers in the Dirt”, „Pipes of Peace”, „Flaming Pie”, „Memory Almost Full” i „New”. Artysta zagrał mnóstwo koncertów, pobił też światowy rekord w liczbie osób oglądających występ na żywo. W 2018 r., 54 lata po tym, gdy The Beatles po raz pierwszy trafiło na pierwsze miejsce Billboard Album Charts, album „Egypt Station” Paula stał się kolejnym historycznym numerem jeden w dorobku muzyka.

W 2019 r. Sir McCartney koncertował w ramach "Freshen Up Tour", a jego ostatni koncert przed wybuchem pandemii odbył się na słynnym Dodger Stadium w Los Angeles w USA.

Paul nie zamierzał wydawać nowego albumu w 2020 r., ale izolacja i warunki „Rockdownu” sprawiły, że artysta zaczął tworzyć szkice nowych utworów. Nie trzeba było wiele i eklektyczna kolekcja spontanicznie napisanych utworów złożyła się w „McCarntey III”. To oszczędnie zaaranżowane, samodzielnie wyprodukowane i bardzo dosłownie nagrane solowo utwory. McCartney powrócił do zwyczaju wydawania solowego materiału na początek nowej dekady. Nagrania odbyły się w Sussex w Anglii. Jedną z pierwszych kompozycji była porzucona piosenka z pierwszej połowy lat 90. XX w. – „When Winter Comes” (współprodukowana przez George’a Martina). Paul skomponował nowe przejście do utworu, z czego narodził się utwór otwierający „McCartneyIII” – „Long Tailed Winter Bird”. Natomiast „When Winter Comes”, z nowym intro, stało się „Winter Bird”, kawałkiem wieńczącym tracklistę, wielkim finałem albumu. Paul McCartney tak mówi o „III”: - Żyłem w zamknięciu na farmie z moją rodziną i codziennie chodziłem do studia. Pracowałem nad kawałkiem do filmu i tak wpadłem na pomysł, który finalnie znalazł się na początku płyty. Gdy miałem gotowy jeden utwór, pomyślałem: co dalej? Miałem w zapasie trochę niedokończonych kawałków, które porzuciłem w połowie i zacząłem myśleć, co takiego drzemie w mojej kolekcji. Każdego dnia rozpoczynałem od instrumentu, na którym powstała dana piosenka i stopniowo dodawałem do tego kolejne warstwy. To było bardzo miłe. Robiłem to dla siebie, nie z myślą, że to praca. Po prostu pozwoliłem sobie na robienie tego, co sprawia mi radość. Nie miałem pojęcia, że wyjdzie z tego płyta.

„Long Tailed Winter Bird” oraz „Winter Bird/When Winter Comes” stanowią doskonałą klamrę dla palety emocji, jaka trafiła na „III” i którą Paul wygrał na sprzęcie ze swojego domowego studia, w którym niektóre gitary pamiętają jeszcze nagrania z sesji Wings z 1971 roku. Ale to nie jedyna ciekawostka, jeśli chodzi o instrumenty. Na płycie usłyszymy m.in. podwójny bas należący do Billa Blacka, muzyka Elvisa Presleya oraz oryginalną, kultową gitarę basową Hofner, jak również melotron z Abbey Road Studios używany w nagraniach The Beatles. Aby dochować tradycji fotograficznych, główne zdjęcia do „III” wykonała córka muzyka, Mary McCartney. Dodatkowe zdjęcia są autorstwa bratanka muzyka, Sonny’ego McCartneya, jak również samego artysty (wszystko zostaje w rodzinie). Typografia na okładce, jak i sama okładka, to zasługa amerykańskiego artysty Eda Ruschy. „McCartney” i „McCartney II” otwierały nowe dekady w życiu Paula, zarówno osobistym, jak i zawodowym. Ten pierwszy album był powrotem do korzeni w wyniku najgłośniejszego rozpadu zespołu w historii muzyki, a wydawnictwo z 1980 r. było odrodzeniem się z popiołów po grupie Wings. „McCartney III” to świadectwo przekształcenia bardzo niespodziewanych wydarzeń w coś ponadczasowego.

Płyta „McCartney III” ukazuje się 18 grudnia 2020 r. w serwisach cyfrowych, na CD oraz winylu wydanym przez Third Man Pressing. Wersja LP będzie dostępna w standardowym wydaniu 180g, ukaże się też 3 tys. sztuk limitowanych czerwonych kopii w edycji Third Man Records. W ich sklepie będzie dostępna także specjalna wersja ‘333’ stworzona z 33 winyli „McCartney” i „McCartney II” z recyclingu. Paul McCartney III Long Tailed Winter Bird

Find My Way

Pretty Boys

Women And Wives

Lavatory Lil

Deep Deep Feeling

Slidin'

The Kiss Of Venus

Seize The Day

Deep Down

Winter Bird - When Winter Comes

