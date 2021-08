Patryk Jaki: W 2018 r. Izraelowi nie chodziło o ustawę o IPN, tylko o to samo co dziś. O pieniądze

Na pewno doskonale pamięta Pan nowelizację ustawę o IPN z 2018 roku, której był Pan współautorem. Wtedy również mieliśmy konflikt z Izraelem, ale chyba teraz – po podpisaniu przez prezydenta w ubiegłą sobotę nowelizacji KPA – politycy rządu Izraela przekroczyli wszelkie granice, jeśli chodzi o słowa, jakie padły z ich ust.

Nie usłyszałem tym razem niczego, czego bym nie usłyszał w 2018 roku. Różnica polega na tym, że polscy politycy wyciągnęli wnioski i zrozumieli, że wtedy, kiedy było wiadomo, iż mamy rację, a mimo to przepraszali - tylko przegrali. Nikt nie docenił tych gestów, a agresorzy wobec Polski byli jeszcze bardziej bezczelni. Na ogół jest tak, że jeśli damy komuś palec to chce całą rękę. Przypomnę, o co chodziło w nowelizacji ustawy o IPN – chcieliśmy wpisać w Kodeks karny zapis mówiący o tym, że nie wolno pomawiać narodu polskiego o zbrodnie, których nie dokonał. Wskazywaliśmy wówczas, że taki zapis obowiązuje w Kodeksach karnych większości krajów europejskich. Co więcej – przepis ten był niemal bliźniaczy do tego, który obowiązuje w Izraelu.